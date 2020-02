BLOUIN, Bernard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Bernard Blouin, époux de dame Madeleine Vézina. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils Bertrand et Pierre (Valérie Bibeau) ; ses petits-enfants : Benjamin, Jonathan et Laurie ; son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Noël (Louise Gauthier), Marthe (feu Romain Turcotte), Pauline (feu René Roy) et feu Hervé (Marthe Turcotte) ; de la famille Vézina : Raymond (feu Jacqueline Ferland), feu Azarie (Denise Ferland) et feu Louis (Réjeanne Huot) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vézina : Joseph (Rose-Hélène Létourneau), Fernande (Robert Bouchard), Lionel (Marie-Blanche Vaillancourt), Jeanne-D'Arc (Philippe Goulet), Dominique (Doris Normand) et Mariette (Guy Thibault). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675, Chemin Ste-Foy, local 101, Québec, QC G1S 2P7. tel : 418 683-1449, www.rein.ca/quebec