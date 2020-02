NOËL, Carole



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 17 février 2020, à l'âge de 51 ans, est décédée madame Carole Noël, fille de feu Alfred Noël et de feu Gabrielle Lehoux. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son conjoint: Steve Fraser; ses frères et soeurs: Michel (Monique Carrier), Fernand (Jacques Bouchard), Diane (feu Richard Béland), Denis (Lucie Lapierre), Benoit, Robert (Claudette Pelletier), feu René, Roger (Nicole Therrien), Paul-André (Aline Vallée) et Chantal (Sylvain Hébert); ses neveux et nièces: Julie, Marie-Claude, Denis, Steven, Isabelle, Jérôme, Marie, Patricia, Marc-André, sa filleule Marjorie, Éliane, Audrey et Karine; les enfants de Steve: Ariane (François Pouliot-Audet et leur fils Zachary) et Mylène (Steven Cloutier); sa belle-soeur: Édith Fraser (Serge Bouchard); son oncle et ses tantes, ses autres parents et ses collègues de travail, sans oublier de très nombreux ami(e)s qu'elle aimait tant. Nos plus sincères remerciements aux docteures Julie Laroche et Louise Provencher de même qu'au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/. La famille vous accueillera aule vendredi 28 février de 19h à 22h etr à compter de 10h30.