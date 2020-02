DOYON, Rose-Hélène



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 février 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Rose-Hélène Doyon, épouse de feu Lucien (Belu) Gosselin. Elle était la fille de feu madame Maria Rodrigue et de feu monsieur Henri Doyon. Elle résidait à Lévis. La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres,à compter de 13h jusqu'à 14h,La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil ses filles: Lucie (Michel Langlois), Christine (Jacques Dumont), Ginette et ses petits-enfants: François Mallard (Mélanie St-Pierre), Julie Mallard (Philip Cavanagh), Martine Gosselin (Jean-René Cantin) et ses arrière-petits-enfants: William, Pénélope, Rose, Laurence, Alice, Louis, Adèle et Raphaël. Elle laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs: feu Cécile (feu Réal Paradis, feu Fernand Roy), feu Charles-Henri (feu Monique Lamarche), Jean-Luc (Jeanne Larichelière), feu Jeanne-Mance (feu Jean-Guy Tremblay et feu Nazaire Bégin), feu Lorenzo (Jeannine Turgeon), Louise (Marc-André Gagnon), feu Martin, feu Michel (Céline Carlos), Charlotte, Jean-Yves (Diane Desnoyers), Denis (Jacqueline Labrecque), Judith (Roch Guay), Bruno (Johanne Giguère) et Marie (Jacques Bussière). Sont également affectés par son décès, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gosselin: feu Thérèse (feu Charles Carbonneau), feu Pierrette (feu Elio Maraldo), feu Armand, Marie-Paule (feu Raymond Dubé), feu Jean-Louis (Normande Samson), Louise (feu André Breton), Guy (Gisèle Lamontagne), Lise (Benoît Desrosiers), Nicole (Jean-Charles Rousseau), Ginette (Alain Laverdière); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Société québécoise du cancer ou donnez en ligne www.cancerquebec.com. Des enveloppes pour recevoir vos dons, seront disponibles sur place, lors de la cérémonie.