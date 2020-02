ROUTHIER, Huguette



À l'Hôpital Laval, le 16 février 2020, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Huguette Routhier, épouse de monsieur Denis Trudel, fille de feu Thérèse Vézina et de Marcel Routhier. Elle demeurait à Cap-Rouge.La famille recevra les condoléances aude 9 h à 10 h 45.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son père : Marcel Routhier; sa sœur Marjolaine (François Dyotte); ses frères : Gilles (Jocelyne Mercier), André (Sonia Vallerand), Jean (Élaine Robichaud); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trudel : Paulette (Gilles Brière), Gilles (Céline Parent), Carole (Serge Mercier), Yvon (Gisèle Lachance), Anne (André Odesse), Lucie (Guy Marcoux) et Chantal (Dany Gingras); ses neveux et nièces : Catherine Dyotte (Simon Otis) et leurs enfants Olivier et Guillaume, Maxime Dyotte, Krystina Routhier (Jean-Francis Bergeron), Camille Robichaud (Benjamin Millaud), Florence Robichaud (Justin Beaudoin), Martin Bilodeau (Mélanie Gauthier), Pierre Bilodeau (Émilie Dion-Roy), Isabelle Mercier (Sébastien Careau), Yves Mercier, Maude Trudel, Mathieu Trudel, Andréanne Odesse, Olivier Gingras, Cassandra Gingras et Rosalie Gingras; ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval (I.U.C.P.Q) pour les bons soins prodigués à Huguette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999 www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.