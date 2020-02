Ralph Mercier





À Québec, le 13 février 2020, jour de son anniversaire à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Ralph Mercier, ancien maire de la Ville de Charlesbourg.Fils aîné de feu Harold Mercier et de feu Eileen Dobbin, il laisse dans le deuil son épouse dame Doris Tweddell, ses fils Eric Ralph et Karl-Harold, son épouse Amal et la famille Hage.Il laisse notamment dans le deuil, mais d'heureux souvenirs et moments intensément partagés auprès de ses petits-enfants adorés Dereck Ralph et Maya Marguerite. Aussi, ses amis de toujours sont laissés dans le deuil, ainsi que sa sœur Peggy (Picard) et son frère Gary.La famille recevra les condoléances au :La famille tient particulièrement à remercier le personnel médical du CHU de Québec-UL (CRCEO) et de l'Hôtel-Dieu de Québec, son médecin de famille Dr Pierre Morency, pour leur accompagnement, soins prodigués avec diligence, dévouement et immense compassion.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec (fondationduchudequebec.org).