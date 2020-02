MORNEAU, Rollande Boucher



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 7 février 2020, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée dame Rollande Boucher, fille de feu dame Rose-Alba Pelletier et de feu monsieur Arcadius Boucher. Elle était l'épouse de feu monsieur Aimé Morneau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Elle était la mère de feu Yvon et Alain (Pierrette Papillon). Elle laisse dans le deuil sa petite-fille Cynthia Morneau (Michel Beaumont); ses arrière-petites-filles : Laurie et Audrey; ses sœurs : Louisette (feu Guy Auclair), Hélène (Robert Noël) et Denise (Bryan Schumaker), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.