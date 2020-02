TRUDEL, Armand



À Québec, le 27 janvier 2020, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédé monsieur Armand Trudel, époux de madame Liliane Gagnon, fils de feu madame Ernestine Lavoie et de feu monsieur Donat Trudel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Outre son épouse, madame Liliane Gagnon, il laisse dans le deuil ses filles: Nathalie (Lucie Gauthier) et Marie-Claude (Michel Trottier). Il était le frère de: feu René (feu Marguerite Marcoux), feu Rita, feu Yolande (feu Gaston Plamondon), feu Jean-Marie (Réjeanne Desjardins) et feu Georges (feu Lise Frigault). Il était le beau-frère de: feu Benoît Gagnon (Louise Robitaille), feu Yvette Gagnon (feu Raymond Plamondon), Louisette Gagnon (feu Roméo Lachance), Monique Gagnon (feu Jean-Claude Potvin) et feu Robert Gagnon. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle. Des formulaires seront disponibles sur place.