LAVOIE, Aline Lambert



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 février 2020, à l'âge de 97 ans et 9 mois, est décédée madame Aline Lambert, épouse de feu monsieur Léopold Lavoie, fille de feu madame Yvonne Roger et de feu monsieur Joseph-Édouard Lambert. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Nicole (Claude Shields), Pierre (Vicki Current), Jean (Line Lucchesi) et Michel (Lise Tremblay); ses petits-enfants : Simon (Marie-Francine Godin), Manon (Sébastien Ivers), Mélissa (Daniel Ashman), Nicolas (Francia Salazar), Kim (Robert Kornas), Myriam (Jake Clark), Mathieu, Marie-Chantal (David Cloutier), Éric (Catherine Bellemare), Carolina (Jean-Charles Louis), Sylvain (Andrée-Ann) et Audrey; ses arrière-petits-enfants : Fiona, Grégoire, Noémie, Sara-Kim, Liam, Ella, Édouard, Léo, Brooke-Isabelle, Kevin, Sofia et William; ses sœurs : Jeannine, Denise (Pierre Boucher) et Lise; ses frères : Jacques (Edith Dionne) et Roger; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. En plus de son mari, Léopold, et de sa fille bien-aimée, Nicole, elle va rejoindre son frère et ses sœurs: Édouard (feu Colette Proulx et Denise Gagnon), feu Gisèle, feu Yvette (feu Armand Girard), feu Lorraine (feu Raymond Vallières), feu Colette (Dominique Zaccarin) et feu Pierrette.où la famille recevra les condoléances à partir de 10 h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier le personnel du Manoir Manrèse pour l'attention et les très bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc). Téléphone : 418 524-2626. Site web : www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place ou à la Fondation du Dr Julien, 4765, rue Sainte-Catherine Est Montréal (Qc) H1V 1Z5 https://fondationdrjulien.org/impliquez-vous/donnez/.