LETARTE, Jean-Pierre



À l'unité des soins palliatifs, au Centre hospitalier Robert-Giffard, le 12 décembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Letarte, époux de madame Ginette Defoy, fils de feu madame Marguerite Caron et de feu monsieur Maurice Letarte. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Il laisse dans le deuil outre son épouse Ginette, sa fille Nathalie (Stéphane Boutin), sa petite-fille Alexia, ses frères : feu André, et Richard; son beau-frère Yvon Defoy (Madeleine Miller) et sa belle-sœur Denise Defoy (Hubert Picard), ainsi que oncles, tantes, neveux, nièce, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.