DUBÉ, Charlotte



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 février 2020, à l'âge de 74 ans est décédée madame Charlotte Dubé, épouse de feu monsieur Robert Gauvin. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Georges (Francine Mercier), Marcel (Linda Smith), Marjolaine (Yves Héon), Louis-Marie (Carole Hamel), Jacques (Marie-Andrée Plante), Francine (Michel Landry), Thérèse (Jules Desbiens), Michel (Denise Girard) et feu Céline (Denis Dufour). Elle était la belle-sœur de Margo Gauvin, Marie-Paule Gauvin, feu Aurélien Gauvin (feu Ghyslaine Girard) et de feu Raymond Gauvin. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces: Mélanie et Sylvie Dubé, Jean-Claude Héon, Annie et Geneviève Dubé, Noémie Dubé, Samuel et Alexandre Landry, Marie-Hélène et Émilie Desbiens, Karen et Nathalie Dubé, Michel, Denis et Monique Gauvin, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Merci à mes nombreuses amies pour votre présence et votre réconfort. Merci à l'équipe du CLSC soins palliatifs à domicile et spécialement à Sandra Blier infirmière, Nathalie Bilodeau travailleuse sociale et au Dr Michel Tremblay. La famille recevra les condoléances au complexede 15h à 17h.