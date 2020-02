6 Airbnb particulièrement cool à louer à Tulum

Avec ses ruines mayas, ses cenotes et sa longue plage de sable blanc, Tulum est une destination mexicaine qui ne cesse de gagner en popularité. Surtout auprès des voyageurs qui cherchent autre chose que les hôtels tout inclus.

Il y a bien quelques gros complexes hôteliers dans ce village de la Riviera Maya, mais ils sont rares. Au cours des 15 dernières années, ce sont plutôt les lodges éco-chic, les hôtels boutiques et les cabanes au bord de l’eau qui s’y sont multipliés.

Voici quelques hébergements au style cool typiquement «Tulum», dénichés sur Airbnb. Certains sont des logements entiers (villa, appartement, etc.), d’autres sont des chambres privées dans des petits hôtels.

* Les prix sont inscrits à titre indicatif et correspondent aux tarifs affichés au moment d’écrire ces lignes pour un séjour en février 2021.

Tsunun PB

Tout neuf, ce petit appartement fait partie d’un «édifice boutique» de six unités, avec piscine sur le toit et café au rez-de-chaussée. Il se trouve à 15 minutes de vélo de tout: de la plage, du centre-ville de Tulum et des fameux cenotes du coin.

2 personnes

Logement entier, 1 chambre

70 $ la nuit (plus les frais)

Casa Shack

Envie de loger près de bars et restaurants de Tulum? Ce studio du centre-ville, situé au 2e étage d’une maison de style mexicain, récolte énormément de bons commentaires sur Airbnb. Une perle rare.

2 personnes

Logement entier, studio

31 $ par nuit (plus les frais)

Bungalow Mariposa

À Tulum, les hébergements situés près de la plage peuvent être très chers. Ce n’est pas le cas de ce petit bungalow rustique, très bien noté, situé à 160 m de la mer. Il y a même un cenote sur le site!

4 personnes

Logement entier, 2 chambres

76 $ par nuit (plus les frais)

Beach Studio with a pool

Si le décor est votre critère numéro 1, jetez un oeil à cet appartement romantique et tout équipé. Il se trouve non loin du centre-ville (5 minutes de scooter, dit-on) et possède une terrasse cachée avec jacuzzi.

4 personnes

Logement entier, 1 chambre

93 $ par nuit (plus les frais)

Room Trinidad

La Room Trinidad est une chambre privée (avec salle de bain, frigo et cafetière) dans un petit complexe «relax chic» de huit chambres, avec espaces communs (petite cour, piscine, etc.). À distance de marche du centre-ville, dans un coin calme.

4 personnes

Chambre dans un petit hôtel (présentée sur le site comme un logement entier), 2 lits

39 $ par nuit (plus les frais)

Small stylish room

Cette petite chambre fait partie d’un hôtel-boutique (le Amansala) situé dans la jungle, directement sur la plage de Tulum. Piscine, jardins, vue sur la mer, resto et ambiance hip et sympathique au programme!

2 voyageurs

Chambre dans un hôtel boutique, 1 lit

113 $ par nuit (plus les frais)

