6 sorties culturelles pour la relâche

Enfin. La semaine de relâche tant attendue est arrivée. Voici quelques activités culturelles à faire en famille au cours des prochains jours à Québec. Les musées et organismes ont mis en place toutes sortes d’activités et d’ateliers. Il y a aussi des géorallyes, du théâtre et du cinéma.

Pain et capteurs de rêves

Photo courtoisie

La créativité sera à l’honneur entre le 29 février et le 8 mars au Moulin des Jésuites de Charlesbourg. On pourra fabriquer, en famille, du papier, des vitraux sur carton, des capteurs de rêves, des mangeoires d’oiseaux et même faire du pain. Un géorallye GPS, avec différents parcours, se déroulera dans le secteur Trait-Carré. On peut obtenir plus d’informations et s’inscrire à l’adresse moulindesjesuites.org.

L’hiver dans le Vieux-Québec

Photo courtoisie

L’Îlot des palais propose, entre le 29 février et le 8 mars, une série d’activités liées aux histoires et traditions de l’hiver dans le Vieux-Québec. Une activité géorallye se déroulera en extérieur et un rallye aura aussi lieu à l’intérieur autour de l’exposition Révélations qui s’intéresse aux traces de la Nouvelle-France à travers différents objets. Le Théâtre de Guignol présentera, le 8 mars, le spectacle Entre poux et artéfacts : l’hygiène en Nouvelle-France, où on ne se lave jamais les cheveux ni le corps et où on se parfume pour masquer les odeurs. Toutes les informations sont en ligne à Ilotdespalais.ca.

Découvrir sa vraie nature

Photo courtoisie

Au Musée de la civilisation, la relâche tournera, à travers des activités ludiques et amusantes, autour des sciences naturelles, de l’environnement et du développement durable. Les jeunes sont invités à faire un test en ligne, sur le site du Musée, qui déterminera leur véritable nature et qui les guidera dans cinq parcours mis en place lors de leur visite au Musée. Ils deviendront une abeille curieuse, un béluga savant, un monarque persévérant, un lynx artiste ou un harfang des neiges intrépide. On peut obtenir plus d’informations à activites.mcq.org.

Visites ludiques au MNBAQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Le Musée national des beaux-arts propose, entre le 2 et le 6 mars, une série d’activités autour de l’exposition Frida Kahlo, Diego Rivera et le modernisme mexicain. On retrouvera des ateliers de création, des visites ludiques et animées, des spectacles colorés et même deux séances de cinéma en pyjama. Viva, une pièce de théâtre interactive qui invite au voyage, sera présentée tous les jours, à 14 h, à l’Auditorium Sandra et Alain Bouchard du pavillon Pierre Lassonde. On peut obtenir plus d’informations à mnbaq.org.

Cinéma en famille

Photo courtoisie

Le Festival de cinéma en famille de Québec présentera 44 films en provenance de 17 pays, lors de la 9e édition de son événement qui se déroulera du 29 février au 8 mars. Trente-cinq films seront présentés en première. On pourra voir les films dans les succursales du Clap à Place Ste-Foy et à Loretteville, et au Musée national des beaux-arts du Québec. De l’animation a été prévue autour de chaque journée de cinéma. La programmation détaillée est en ligne à fceq.ca.

Fabriquer un zootrope

Plusieurs activités, organisées par le musée du Pôle culturel du Monastère des Ursulines, entre le 29 février et le 8 mars, tournent autour de l’exposition C’est en jouant que l’on devient grand. Une exposition qui met en valeur les jouets qui font partie de la collection privée des Ursulines. Il sera aussi possible de fabriquer un zootrope, un jouet optique inventé au XIXe siècle et qui était utilisé dans les classes des Ursulines de l’époque. Il y aura aussi des aventures insolites, des expériences scientifiques et une chasse aux indices. On peut obtenir plus de détails et s’inscrire au polecultureldesursulines.ca.