PICARD, Robert

Au CHSLD de St-Raphaël, le 9 février 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Robert Picard, époux de madame Rollande Godbout. Il était le fils de feu Émile Picard et de feu Émilia Lemelin. Il demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Rollande Godbout, ses enfants: Rock (Suzanne Gréco), Lorraine (Clodin Roy), Louise, feu Carolle (Guy Roy), Jocelyn (Chantal Guillemette) et Nathalie (Luc Lachance); ses petits-enfants: Jennifer, Mélanie, Christian, Valérie, Joanie, Kristine, Alexis, Lauraly et Cédric ainsi que ses arrière petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Rénald (feu Marie-Laure Bertrand), Thérèse (feu Alcide Lemieux), Lionel (feu Hélène Beauregard), feu Léonidas (Léa Breton), feu Madeleine (Alphée Dutil), Florence (feu Jean-Paul Lemieux), feu Jacques (Monique Arbour), Jeannine (feu Henri Daubney), Benoit (Lina Morneau), Lilianne (feu Normand Bernard), Jean-Marie (Colette Roy), Armand (Jacqueline Soucy), Béatrice (François Daviau) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Godbout, cousins, cousines, neveux et nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du soutient à domicile du CLSC de Bellechasse ainsi que le personnel et les bénévoles du CHSLD de St-Raphaël pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Rayon d'Espoir de la MRC de Bellechasse, 80, boul. Bégin, Ste-Claire (Québec), G0R 2Y0. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à