GAUVIN, Richard



À l'IUCPQ, le 13 février 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Richard Gauvin, époux de dame Raymonde Lépine. Il était le fils de feu dame Lucie Drolet et de feu monsieur Paul-Émile Gauvin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église 2 heures avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Raymonde, ses fils: Mario (France Verret), Éric (Nathalie Proulx); ses petits-enfants: Olivier (Noémie Côté), Audrey, Maxime et Alex; ses frères et sœurs: Louisette (Gilles Asselin), Émilien (Ginette Dufresne), Fernand (Nicole Drolet), Liliane (feu Alphonse Dumas), Huguette, Jean-Jacques (Simone Cimon) Brigitte (Alain Dufresne); ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Lépine: Denise (feu René Beaumont), Laurette (André Drolet), Lise (Jean-Marc Drolet), André (Denise Couture), Diane (Jean-Guy Morel), Albert (Lucie Lemay), Maurice (Gisèle Tessier), Claire (Jean-Rock Drolet), Céline, Réjeanne, Émile, Jean-Baptiste, Sylvie (Gérald Ste-Croix) et Jean-Guy; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille désire à remercier le personnel soignant de l'IUCPQ, plus particulièrement le Docteur Pierre Leblanc pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1B 0B8, Tél.: (418) 656-4999. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.