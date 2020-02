LACHANCE, Ghislain



À son domicile, le 15 janvier 2020, à l'âge de 62 ans et 8 mois, est décédé après une longue maladie, monsieur Ghislain Lachance, retraité de la SAQ, fils de madame Françoise Chantal et de monsieur Fernand Lachance. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 16 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Johanne (Jean Belleau), Denis, Line; ses neveux et nièces: Louis-Philippe, Mathieu et Vincent Belleau, Éric et David Lachance (Brenda Poulin), Catherine (Simon-Pierre Gaudreault) et Marie-Christine Lachance (Mathieu Hamel); son petit-neveu Jackson Richard; son parrain et sa marraine : feu Germaine Lapierre et feu Marcel Lachance; ses oncles et tantes de la famille Lachance : feu Jean-Louis, André (Lucille Lehouillier), feu Jean-Claude (feu Francine Lessard), Micheline (René Normand), Yvan (Yolande Dolbec), Louisette, feu Rénald; ses grands-parents : feu Germaine Jacques et feu Antonio Chantal; ses oncles et tantes de la famille Chantal : Armand, Régina (feu Roland Paquet et feu Henri Langevin), ainsi que plusieurs cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Un grand merci à toute l'équipe de l'Hôpital de l'Enfant Jésus et de FLAM pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec, téléphone : 418 656-6241, courriel : info@diabec.com, site web :www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.