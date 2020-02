PLANTE, Denise Blouin



Au domicile de son fils, le 19 février 2020, à l'âge de 81 ans et 10 mois, est décédée madame Denise Blouin, épouse de feu monsieur Joseph Plante, fille de feu madame Irma Vaillancourt et de feu monsieur Jean-Baptiste Blouin. Elle demeurait à Ste-Catherine-de-la-J-Cartier.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Andréa Paquet) et Martine; ses petits-enfants: Valérie (Jayson Côté), Marie-Pier (Guillaume Denis), Rémy et Nathan; ses arrière-petits-enfants: Malcom et Maddox; ses frères et sœurs : feu Jean-Paul (feu Noëlla Larocque), feu Georgette (feu Jean-Paul Cloutier), feu Roland (feu Jeannine Paquet), Robert (feu Laurette Giguère), Lucile (feu Roland Jobin), feu Marcel (Fernande Desroches), feu André (Carole Millier), Maurice (Françoise Racine), Lucien (Hélène Deslauriers), Éliane (feu Roger Verreault), Monique (Antoine Pouliot) et Céline (feu Léopold Cloutier); ses beaux-frères et belles-sœurs: André (Fernande Moisan), Jacques (feu Pauline Bertrand), Michel (feu Yolande Bertrand), Françoise (feu Marcel Matte), feu Colette (Robert Desrosiers), Gaétane (feu Gaston Blouin) et Lucette (Louis Beaulieu); ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Joseph et sa fille Josée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Tél : 418 657-5334 Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.