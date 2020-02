MÉNARD, Pierre



À Sherbrooke, le 25 janvier 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Pierre Ménard, époux en premières noces de feu Nicole Côté et en deuxièmes noces de Rachel Morneau. Il était comptable agréé et professeur titulaire retraité à la Faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke. Outre son épouse, monsieur Ménard laisse dans le deuil sa fille unique Caroline, son gendre Philip Kyle, ainsi que ses deux petits-enfants adorés Alexandre et Laurie-Ève Kyle; sa sœur Marielle (feu Gaston Taillon); ses frères Jacques (Rollande Heyneman) et Gilles (Micheline Vallée). Il était le frère de feu Jean (Jeannette Godin) et de feu Michel (Murielle Tardif). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Côté et Morneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille sera présente à laà compter de 12 h afin de recevoir les condoléances des parents et amis.Des sincères remerciements sont adressés à l'équipe de la clinique PRÉVOIR CHUS Fleurimont, au personnel des soins à domicile/soins palliatifs du CLSC King Est ainsi que l'équipe de la Rose des Vents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Rose des vents, 2 rue Bowen S, Sherbrooke Qc J1G 2C5.