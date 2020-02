BÉLAND, Jules



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 6 février 2020, à l'âge de 73 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jules Béland, époux de madame Bibiane Roussel, fils de feu madame Monique Pelletier et de feu monsieur Jean Herman Béland. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Carl; son petit-fils David; ses frères et sœurs : Claude (Raymonde), Nicole (Bertrand), Lise (Jacques), Noëlline (Réal), Diane (Jacques), Gérard (Dora); sa belle-mère Madeleine Drapeau; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roussel : Denis (Margot), Claire (Léo), Reina (Gaston), Dorothée, Chantal, Johanne (Raymond), Yvon (Nancy), ses grands amis : Michel (Ginette), Bernard (Diane), Gilles (Michèle), Denis (Suzanne) et Venant, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette à une date ultérieure. La famille remercie chaleureusement l'infirmière Geneviève Pépin pour l'attention portée, la gentillesse et la qualité des soins prodigués à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.