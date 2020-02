GAGNÉ, Hélène



À son domicile, le 14 février 2020, à l'âge de 60 ans et 7 mois, est décédée madame Hélène Gagné, conjointe de monsieur Jean-Guy Gosselin, fille de feu dame Madeleine Théberge et de feu monsieur Marcel Gagné. Elle demeurait à Pont-Rouge.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 16 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son conjoint Jean-Guy Gosselin et son beau-fils Pierre-Luc (Jean-Philippe Gendron), elle laisse dans le deuil ses frères: Michel (Marie Huot), Martin, et Gilles (Diane Gamache); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Gosselin: Pauline (Fernand Labbé) et leurs enfants Stéphane et Chantale, Francine et son fils Louis-Philippe Jacob, Céline (feu André Tanguay) et leurs enfants Marc-André et Marie-Ève, et Louise (Michel Falardeau), ses neveux et nièces: Marie-Josée (Raynald St-Pierre) et leur fille Jessika, aussi sa filleule, Nathalie, Mélanie (Danny Wickham) et ses enfants Jade et Anthony aussi son filleul, André et ses enfants Alexandre et Éliane, des cousins et cousines, ainsi que de nombreux(ses) ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer ou à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.