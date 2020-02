LEBLANC, Germaine



Paisiblement, au CHSLD de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, le 20 février 2020, est décédée à l'âge de 95 ans et 9 mois, dame Germaine Leblanc, épouse de feu M. Lucien Malenfant, fille de feu M. Edgar Leblanc et de feu dame Yvonne Lamontagne. Elle était originaire de Dégelis. La famille recevra les condoléances, de 12 h 30 à 14 h 50, à laL'inhumation au cimetière paroissial aura lieu à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Roméo (Diane Paradis), Raymond (Lise Deschênes), Lorraine, Ghislaine (Gabriel Fortin), Monette (Jacques Godbout) et Dominique (Chantal Soucy); ses petits-enfants: Éric, Julie, André, Nadia, Pierre-Luc, Christian, M-Michèle, Karyne, Robby, Rosie-Lisa et Charles-Antoine; ses arrière-petits-enfants: Adrien, Etienne, Antoine, Sasha, Ève-Marie, Alexandra, Anthony, Xavier, Chloé, Maya Jade, Noah, Sophia et Max Elliot; ainsi que les membres des familles Leblanc et Malenfant. La famille tient à remercier toute l'équipe du Manoir Argenté pour avoir accueilli si chaleureusement notre mère pendant quelques années. Nous tenons également à exprimer notre reconnaisance à l'équipe du CHSLD de Saint-Louis-du-Ha! Ha!. À votre façon, vous êtes des anges! Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à la Société Alzheimer du Bas-St-Laurent. Cartes disponibles à la Coopérative funéraire.