CARBONNEAU, Diane Martin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 février 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Diane Martin, fille de feu dame Marie-Jeanne Thomassin et de feu monsieur Gérard Martin. Elle était l'épouse de monsieur Jean-Pierre Carbonneau. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée et il n'y aura pas de funérailles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Jean-Pierre Carbonneau: sa sœur, Lorraine Martin. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société québécoise du cancer,190, rue Dorchester, bureau 50, Québec, QC G1K 5Y9 tél.: 418-657-5334 ou au www.fqc.qc.ca.