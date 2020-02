BOISSONNEAULT, Yvon



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 janvier 2020, à l'âge de 72 ans et 3 mois, est décédé monsieur Yvon Boissonneault, conjoint de Nicole Sylvain, fils de feu Marguerite Chamberland et de feu Arthur Boissonneault. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Mireille Mayrand) et Marcel; la mère de ses enfants: Micheline (Mignonne) Côté; ses petits-enfants: Samuel et Alexia; ses frères et sœurs: feu Claude (Pierrette Plante), feu Gaston, Claudette (feu Maurice Laflamme), feu Lise, Denis (Jeannette Leblanc), Françoise; les filles de sa conjointe: Chantal et Martine Sylvain; ses petits-enfants par alliance: Jessica Sylvain et Jérémy Doré; plusieurs neveux, nièces des familles Boissonneault et Laflamme; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci au personnel de l'Hôpital de l'Enfant Jésus (B-2 et E-5) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie du Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8, téléphone: (418) 656-8711, courriel : info@fondation-iucpq.org, iucpq.qc.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.