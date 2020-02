SIMARD, Fernand



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 19 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Fernand Simard, époux de madame Louisette Morency. Il était le fils de feu madame Joséphine Bilodeau et de feu monsieur Adélard Simard. Il demeurait à Beaupré autrefois natif de la paroisse de St-Ferréol-Les-Neiges.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 28 février 2020 de 19 h à 22 h,de 12 h à 13 h 30.. L'inhumation du corps se fera à une date ultérieure au cimetière paroissial de St-Ferréol-les-Neiges. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles et ses gendres Johanne (Sébastien Chapdelaine), Danielle (Steve Goulet) sa petite-fille Laurie Gagnon; ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu Gérard (feu Lorraine Mercier), feu Alice (feu Gérard Paré), feu Thérèse (feu Philippe Lachance), feu Armand (feu Gilberte Racine), feu Léonie (feu Paul Poulin), feu Léonard (feu Hélène Touchette), feu Juliette (feu Amédé Poulin), feu Rose-Aimée (feu Donat Lachance), feu Philippe (Huguette Lajeunesse), feu Émile (Pierrette Bouchard), feu Annette (feu André Tremblay); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Morency; Victor (Nicole Bouchard), feu Maurice (Estelle Lessard), Mariette (feu Jacques Crépeault), Michel (Marie Coulombe), Réal (Madeleine Chabot), feu Réjean et Rachelle. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis (es). Sa famille désire remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD de l'hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 ou à la Société du Parkinson, région de Québec, 245, Rue Soumande, Québec, (Québec) G1M 3H6. Des formulaires seront disponibles sur place.