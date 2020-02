GRÉGOIRE, Gabriel



À l'Hôpital Broward Health North, Pompano Beach, Floride, le 12 février 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gabriel Grégoire, époux de feu dame Carmen Brisson, fils de feu Henri Grégoire et de feu Éléonora Gagné. Il résidait à Québec.Une cérémonie aura lieu ultérieurement au Complexe de la Cité à Québec. Il laisse dans le deuil, sa conjointe Lucie Lachance; son fils Jacques, sa petite-fille Mathilde; ses sœurs : Colette Châteauneuf et Lucile Jacob, sa belle-sœur Madeleine Royer. Il était également le frère de: feu Thérèse (feu Guy Faucher), feu Madeleine (Georges Guy) et feu Marcel (Madelaine Royer). Les membres de la famille Brisson, les enfants de sa conjointe : Nathalie Garneau (Patrick) et Justine Garneau (Jean-François); les petits-enfants de sa conjointe : Océane, Marine, Delphine, Sean, James et Taylen, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Gabriel, tes sages conseils, ton jugement, tes valeurs humaines, ta bonté, ta simplicité et ta bonne humeur contagieuse nous ont profondément inspirés, et à jamais nous les porterons en nous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cœur et de l'AVC, 475, avenue des Replats, bureau 261, Québec QC, G2J 1B8, tél. : 418 682-6387.