ASSELIN, Yvette Aubé



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 6 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Yvette Aubé, épouse de feu M. Raymond Asselin. Elle était la fille de feu M. Hervé Aubé et de feu Mme Marie-Laure Prévost. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au funérariumle samedi 29 février 2020 de 9h à 10h45.Les cendres seront ultérieurement déposées au cimetière de Sainte-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Claudine Faucher), Normand, Léandre (Hélène Bouchard) et Marcel (Colleen Lynch); ses petits-enfants: Caroline (Stéphane Labbé), Mélanie (Xavier Vallée), Isabelle (Marco Bilodeau), Joël (Julianne Lavoie), Maude (Pier Anne Gosselin), Alexandre (Bryony Ross), Félix (Manuel St-Jean Pelletier), Marie-Claire (Édouard Rochon), Annabel et Samuel; ses arrière-petits-enfants: Jacob Labbé; feu Gabriel, Jolyane et Adam Vallée; Andy et Laurie Bilodeau; Christopher et Jane Asselin; Rose et Charles Asselin, Eva Asselin et Florence Rochon; ses frères et sœurs: feu Raymond (feu Lucille Picard), feu Yolande (feu Maurice Rémillard), feu Janine (feu Albert Lapierre), feu Liliane (André Asselin), feu Donald (feu Jacqueline Lacroix), Gilles (Gaétane Blanchet), feu Simone (Gilles Leclerc), Alexandre (Ghislaine Richard), Égide (Huguette Breton), Réjeane (Thomas Tremblay), Étiennette (Jacques Breton), Yvon (Gaétane Asselin) et Rosanne (Michel Ruel); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Gérard (feu Alma Ruel), feu Marguerite (feu Noël Brochu), Thérèse (feu Oscar Parent), feu Philippe (feu Anita Bilodeau), feu Jeanne d'Arc (feu Jean Proulx), feu Yvette (feu Laurent Giroux), Laurette (feu Lucien Parent), Rolande (feu Robert Grenier), feu Rodrigue (feu Céline Asselin) et Alphé (Nancy Talbot). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons suggérés à la Paroisse de Sainte-Mère-de- Jésus (Église de Sainte-Marie) seraients appréciés.