BERNIER LORD, Martine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 23 février 2020, à quelques jours de ses 65 ans, est décédée madame Martine Bernier, épouse de feu monsieur Lionel Lord, demeurant à Saint-Cyrille-de-Lessard. Elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Frigault et de feu monsieur Yvon Bernier. Elle laisse dans le deuil ses filles : Annie (Jean-Sébastien Gagné) et Mireille (François Marchand); ses petits-enfants : Xavier, Justin et Nathan Gagné ainsi qu'Alice Marchand. Sont aussi affectés pas son départ, les membres des familles Bernier et Lord, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8, https://www.fondationhoteldieumontmagny.com/. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront auà compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial " À l'ombre du clocher ". La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire