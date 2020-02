POTVIN, Georgine



Le 22 février 2020, est décédée à Chicoutimi, à l'âge de 82 ans et 10 mois, madame Georgine Potvin, épouse de M. Jean-Marie Desbiens, demeurant à Québec, native d'Alma. Elle était la fille de feu Napoléon Potvin et de feu Angéline Villeneuve.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 28 février 2020, de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Sacrement d'Alma à une date ultérieure. Outre son époux monsieur Jean-Marie Desbiens, elle laisse dans le deuil ses filles: Nathalie (Jeff Brockman), et Marie-Hélène (Perry Suppa); ses petits-enfants: Callie, Jacob et Sébastien. Elle était aussi la sœur de: feu Paul-Henri Potvin (feu Rollande St-Laurent), Denyse (feu Romuald Parisé, feu Marcel Morin), Rita (feu Maurice Ross), feu André (Nicole Côté, feu Guy Larouche), feu Antoine (lise Asselin), Marie (Laurier Marcoux), feu Angèle (Michel Thivierge, Carmelle Simard) et feu Philippe (Louise Minier). Elle laisse aussi dans le deuil, les membres de la famille Rochette: feu Marie-Ange Bellemare (sa belle-mère), Marie-Anne Rochette, feu Marie, Jacques (Claire Tremblay), André (feu Louisette Rousseau), feu Antoine (Nicole Simard) Gérard (Murielle Binet); ses beaux-frères et belles-sœurs: André Desbiens (feu Gemma Boily), feu Gaétan (Doris Lapointe), feu Antoinette, Ginette (feu Roland Néron) et feu Colette. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, dont ses quatre filleuls Martin, Marie, Madeleine et Lucie, sa marraine feu Marie-Anne Villeneuve, et de nombreux amis, amies, en particulier Anne Thibault, Bernadette Boily, Jacqueline Dufresne Huguette Rioux et Pierrette Wieland, le groupe de prière de la paroisse Duberger et le cercle de méditation de Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle. La famille remercie l'équipe médicale des soins intensifs et du département de neurochirurgie de l'hôpital de Chicoutimi pour les soins et le support apporté à la famille. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, tél: 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.