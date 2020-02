KÉROUACK, Gilles



Au CHSLD de Saint-Isidore de Beauce, le 18 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Gilles Kérouack, ami de feu madame Colette Fraser, Gagné. Demeurant à Saint-Isidore de Beauce, il était le fils de feu Joseph Kérouack et de feu Marcelle Blouin. Il était le frère de feu Hubert (feu Rose-Hélène Gaudreault), Émilienne, Claire, feu Louise et de Catherine. Outre ses soeurs, il laisse dans le deuil les enfants de Colette : Diane, Jocelyne, Roger, Line, Jeannot et Carol, ainsi que ses nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, en particulier madame Caroline Parent. Sincères remerciements au personnel soignant du Pavillon Parent et du CHSLD de Saint-Isidore. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC(https://www.coeuretavc.ca/).La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 10h.