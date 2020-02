LACOMBE, Fernande



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 février 2020, à l'âge de 98 ans et 5 mois, est décédée madame Fernande Lacombe, fille de feu madame Lucienne Bolduc et de feu monsieur Joseph Lacombe. Elle demeurait à Lévis.Elle était la sœur de: feu Claude (Monique Beaudry), feu Roger, feu Léopold, feu Yvette, feu Gemma et feu Rita. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 11 h. L'inhumation se fera au cimetière St-David ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour des messes ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec Téléphone : 418 903-6177 Courriel : mspl.info@videotron.ca Site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.