FOURNIER, Diane



Le 31 janvier 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Diane Fournier, fille de feu monsieur Georges Fournier et de feu dame Rita Daigle. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Vicky (Fareed Halabi) et Karine; sa petite-fille Alexandra; ses frères et sœurs: feu Francine, Sylvie (Raynald Fontaine), Claude et Michel (Francine Frigault); ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.