GAGNÉ, Robert



Entouré de l'amour des siens, à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le lundi 24 février 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Robert Gagné, époux de madame Cécile Sirois, fils de feu madame Adéla Morin et feu monsieur Alphonse Gagné. Il demeurait à St-Étienne-de-Lauzon autrefois de St-Hubert-de-Rivière-du-Loup. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 28 février 2020 de 19h à 21h30 et directement à l'église de St-Étienne-de-Lauzon le samedi 29 février 2020 de 10h à 11h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Cécile, ses enfants: Michel (Vicky Jones), Stéphane (Line Débigaré) et Pascal (Josée Noël); ses petits-enfants: Yonah, Daphnée, Érika, Alex, Jacob et Hugo; ses soeurs et frères: feu Julien (feu Murielle), feu Julienne (feu Maurice), Jeannine (feu Camille), feu Jeannot (feu Huguette), Roch (Louiselle), Jean-Marc (Laurence), Huguette (feu André), feu Rino (Françoise) et Édith (Herman); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Sirois, ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec et celui du CLSC de Saint-Romuald et particulièrement, Dr Lauréanne Goulet-Plamondon pour son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (secteur des soins palliatifs).