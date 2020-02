Courteney Cox excitée par l'émission spéciale sur Friends

Courteney Cox est particulièrement excitée à l'idée de revenir à l'antenne dans un épisode spécial de Friends. «On va passer un moment incroyable», a-t-elle déclaré, à propos du projet, annoncé la semaine dernière, sur la chaîne HBO Max.

«C'est excitant parce qu'on va enfin se retrouver tous ensemble, dans la même pièce, pour parler de la série. Et ça va se passer sur HBO Max, je suis tellement contente. On va vraiment se régaler, ça va être génial. On n'avait jamais vraiment pris le temps de s'asseoir pour parler et se souvenir de cette expérience incroyable qu'on a vécue. Ça va être fantastique», a-t-elle expliqué à Kevin Nealon dans sa web-série Hiking with Kevin.

Ses propos confirment donc qu'il ne s'agira pas d'un épisode écrit des aventures des six amis, mais d'un talk-show dans lequel ils reviendront sur les 10 saisons de la série culte, avec les créateurs de la sitcom, Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane, comme l'a indiqué Variety.

La diffusion correspondra, normalement, au lancement de la plateforme de streaming de HBO.