ROCHETTE, Maria



À la Résidence Côté-Jardins, le 11 février 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Maria Rochette. Elle est la fille de feu monsieur Alfred Rochette et de feu madame Malvina Juneau. Elle rejoint ses époux Azarie Bédard et Jean-Guy Boyer. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Ernest (Christine Cook), feu Régent; Ginette, Jean-Guy, Benoît (Lucie Plamondon) et Cécile (Michel Careau); ses petits-enfants: Mélissa (Samuel Potvin), Josée (Sean Eagan) et Marie-Claude (André Gauthier); son arrière-petite-fille Émilie; ses frères: feu Paul-Henri (feu Jeanne D'Arc Mercure), Gilles (Lucille Béland), feu Joseph (feu Carmen Fortin) et feu Raymond (feu Huguette Mercier); ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 28 février de 18h00 à 21h00.La famille souhaite remercier le personnel de la Résidence Côté-Jardins et le personnel du CLSC la Source Nord pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Fibrose kystique Québec (2750 chemin Sainte-Foy, bureau 227, Québec G1V 1V6) ainsi que la Fondation Jeunes en Tête. (2828 boul. Laurier, 12e étage, Québec G1V 0B9).Pour rendre hommageà madame Rochette,nous vous invitons à visiternotre site Internetwww.dignitequebec.com.