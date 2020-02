MARIER, André



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, le 10 février 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur André Marier, époux de dame Marielle Trudel, fils de feu monsieur Joseph-Wilfrid Marier et de feu dame Eva Giguère. Il demeurait à Québec.le vendredi 28 février 2020 de 19 h à 22 h, le samedi 29 février 2020 de 9 h à 10 h 30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marielle; ses enfants : Marc, Bernard (Maureen Whalen), Odette (Michel Nadeau), Rémi (Diane Béfort), Sonia (Benoit Légaré); ses petits-enfants : Marie-Laurence, Josiane, Nicolas, Andréanne et leur conjoint et conjointe; ses arrière-petits-enfants : Anna-Rose et Damien, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il était le frère de : feu Robert (feu Jeannette Ruel), feu Pauline, feu Lucille, feu Éliane, feu Benoit (feu Louise Lemieux), feu Raymond (Pierrette Genest) et feu Aline. Il était le beau-frère de (famille Trudel) : feu Yvan (Thérèse Bédard), feu Normand (feu Francine Côté) et Diane Michaud. Mille mercis pour l'incomparable dévouement en action de tout le personnel du Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de la paroisse de Sainte-Marie-de-l'Incarnation, 555, rue Saint-François Est, tel. : 418-524-3577, site web : www.eglisesaintroch.com.