CROISETIÈRE, France



À son domicile, le 17 février 2020, à l'âge de 58 ans, est décédée dame France Croisetière. Elle était l'épouse de monsieur Robin Tremblay et elle demeurait à Saint-Hilarion.Les condoléances et témoignages de sympathie se feront samedi jour des funérailles de 13 h à 16 h suivis du discours funèbre. Madame Croisetière laisse dans le deuil son époux: Robin Tremblay; ses enfants: Laurie (Rémi), Mathieu (Virginie); sa mère: Raymonde Duchesne (feu Jean-Claude Croisetière); son beau-fils Mathieu (Josée) et leurs 3 enfants: Mathilde, Florence et Lili-Anne; son oncle: Laurent Duchesne; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay, ainsi que plusieurs oncles et tantes, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un merci tout spécial au personnel de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec ainsi qu'à l'équipe des soins à domicile du CLSC de Baie-Saint-Paul pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Un merci est également adressé à tous ses frères et sœurs spirituels. La direction des funérailles a été confiée à la