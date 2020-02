WAGNER, Berthe



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 23 février 2020, à l'âge de 90 ans et 1 mois, est décédée madame Berthe Wagner, épouse de feu monsieur Adrien St-Michel, fille de feu dame Béatrice Boucher et de feu monsieur Sylvio Wagner. Elle demeurait à Québec.La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette, Jacques (Carole Vachon), Renée, Linda (feu Doris Côté), Dominique (Daniel Mailloux), Simon et Chantale (Pascal Nadeau); ses petits-enfants: Patrick, Marie-Hélène, François, Alexandre, Félix, Catherine, Charles- Olivier, Gabrielle, Vincent, Olivier, Loica et Éliza; sa sœur Susan (feu Melvin Lambert); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Un merci tout particulier au personnel du CHSLD du Fargy pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.