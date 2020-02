OLIVIER, Clermont



À l' Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 février 2020, à l'âge de 78 ans et 2 mois, est décédé monsieur Clermont Olivier, époux de madame Diane Desrosiers, fils de feu madame Anne-Marie Lambert et de feu monsieur Achille Olivier. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 28 février de 19h à 22h et, de 8h à 10h45.La mise en enfeu suivra au Mausolée Mont-Marie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Nathalie (Mariano Côté), Jimmy (Caroline Sirois) et Mélanie (Steeve Lacasse); ses petits-enfants: Charles-Olivier Côté, Thomas Côté, Anthony Olivier et Carol-Anne Brisson; ses deux frères : Gaétan Olivier (Joe-Ann Hinds) et Alain Olivier (Susan Wilkinson) et tous ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desrosiers, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8, Site web :https://www.coeuretavc.ca/. Des formulaires seront disponibles sur place.