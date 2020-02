RATTÉ, Jacynthe



Au CHSLD de Saint-Gervais, le 23 février 2020, à l'âge de 54 ans, est décédée Jacynthe Ratté, fille de monsieur Gérard Ratté et de feu madame Françoise Gamache. Native de Saint-Raphaël de Bellechasse, elle demeurait autrefois à Saint-Jean-Chrysostome. Outre son père, elle laisse dans le deuil son grand ami Lauréat Pelletier, sa soeur Chantal Ratté (Rosaire Guillemette), ses oncles et tantes de la famille Ratté, ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Un grand merci au personnel du CHLSD de Saint-Gervais pour les excellents soins et à Sylvie, sa cousine, pour son accompagnement tout au long de la maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques (https://scleroseenplaques.ca/) ou à Noël du bonheur dédié au CHSLD de Saint-Gervais pour les loisirs.à compter de 12h.