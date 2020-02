BASTILLE, Simon-Pierre



Au Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup, le 18 février 2020, est décédé à l'âge de 84 ans et 3 mois, M. Simon-Pierre Bastille, époux de dame Florence Drapeau, fils de feu M. Thomas Bastille et de feu dame Dérilda Castonguay. Il demeurait à Rivière-du-Loup. Il a été le fondateur de la compagnie d'acier Simon Bastille Ltée. La famille recevra les condoléances vendredi, le 28 février 2020, de 19 h à 21 h 30 à laet de là au cimetière paroissial. Samedi, jour des funérailles, la Coopérative ouvrira ses portes à compter de 11 h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Bruno Leclerc), feu Raynald et Martin (Isabelle Busseau); ses petits-enfants: Alexandra (Olivier St-Martin), Antoine, Florence et Léa-Rose; ses arrière-petits-enfants: Louis et Léo St-Martin; ses frères et soeurs; ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Bastille et Drapeau; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines; ses compagnons de golf et ses nombreux amis du camping. Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup www.santeriviereduloup.ca. Cartes disponibles à la Coopérative funéraire. Un remerciement spécial s'adresse à tout le personnel du 5e étage du Centre hospitalier régional du Grand-Portage de Rivière-du-Loup pour les bons soins prodigués avec humanisme et compassion.