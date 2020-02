ROY, Dorothée Frenette



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 17 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Dorothée Frenette, épouse de feu monsieur Paul-Émile Roy, fille de feu Alphonse Frenette et de feu Germaine Chastenay. Elle demeurait, autrefois, à St-Basile. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Christian Fontaine) et André (Caroline Beebe); ses petits-enfants: Lisa-Maria Slim (Tom Bédard), Félicia Roy (Raphaël Boucher) et Olivier Roy; ses petits-enfants par alliance: Catherine D. Fontaine (Marc Beaudoin), Elliot et Eva-Maude, Sophie D. Fontaine (Zenka Carrier); ses frères et sœurs: Thérèse (feu Wellie Welsh), Raymond (Lucette Tessier), feu Pierrette (feu René Leclerc), feu Jacques (LucilleTrottier), feu Clémence, feu Lucille, Jacques Gaudry (Chantale Bussières); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: Lionel (Jeannette Bussières), feu Fernand (Gracia Paquet), Mariette (feu Paul Bédard), Marc-André (Yvette Piché), feu Jeannine, feu Lorraine (feu Ghislain Vignola), Dolorès (feu Gaston Plamondon) et Donald (Lise Morissette); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). La famille tient à remercier le personnel de la résidence Le Manoir St-Louis où elle habitait depuis un an, le personnel de l'unité de médecine de jour en cardiologie de l'Hôpital St- Sacrement ainsi que tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise plus particulièrement celui des soins palliatifs pour leur grand professionnalisme, leur humanité et leur grande disponibilité.La famille recevra les condoléances, à partir de 10h à la