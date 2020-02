GOUGE, Paul-André



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 21 février 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Paul-André Gouge, époux de madame Denise Turgeon, fils de feu Alma Turcotte et de feu Fernand Gouge. Il demeurait à Québec, arrondissement Sainte-Foy.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9 h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Lyse (feu Claude Hardy, Marin Vézina) et Nicole (Jean Gariépy); ses petites-filles: Caroline Hardy (Steeve Proulx) et Véronique Hardy (Martin Blondeau); ses arrière-petits-enfants: Antoine, Olivier et Èvelyne Proulx. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, tous ses partenaires de quilles du jeudi soir et plusieurs ami(e)s, dont Jacques et Lisette Savard. Il était le frère de feu Fernande, feu Jeanne-D'Arc (feu Jean-Paul Turgeon), feu Raymond (feu Denise Boivin) feu Monique (Norbert Tardif), Marcel (feu Lise Carrier), feu Aline (feu Claude Parrot) et de feu Jean-Jacques (Lise Héroux). La famille tient à remercier personnellement tous ceux et celles qui ont visité Paul-André, vous avez mis de la joie dans ces moments difficiles. Merci également à toute l'équipe du quatrième étage de l'Hôpital Laval (IUCPQ) ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone: 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.