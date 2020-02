Fleury, Pacioretty et les Golden Knights s'amusent

Ayant gagné leurs sept derniers affrontements, les Golden Knights de Vegas semblent avoir pris leur envol et certains joueurs connus des amateurs de hockey québécois ont eu leur mot à dire dans les succès de leur formation.

Installés au sommet de la section Pacifique, les troupiers de l’entraîneur-chef Peter DeBoer ont pris une avance de quatre points en tête et rien n’indique une baisse de régime dans les semaines à venir. Aussi, la victoire de 3 à 0 acquise aux dépens des Oilers d’Edmonton, mercredi, a mis à l’avant-scène Marc-André Fleury et Max Pacioretty.

Le premier a réalisé 29 arrêts pour réaliser son cinquième blanchissage de la campagne. Cependant, le Sorelois ne veut pas assumer tout le crédit et préfère souligner la bonne performance défensive de ses coéquipiers.

«En voyant comment notre équipe a joué, je pense que nous avons été plus constants en ne concédant pas beaucoup d’occasions de marquer. C’est ce qui me fait mieux paraître, a-t-il dit au site NHL.com. Ça reste toujours une question de jeu collectif.»

Cependant, l’un de ses rivaux de la soirée - et non le moindre - a tenu à louanger Fleury, qui a conservé une moyenne de buts alloués de 1,60 et un taux d’efficacité de ,914 au cours de ses cinq plus récents départs.

«Il fait d’excellents arrêts et il est un bon gardien», a commenté le capitaine des Oilers, Connor McDavid, déçu que sa formation n’ait pu profiter de ses chances de compter en première période.

Les anciens du CH se démarquent

Pour sa part, Pacioretty a atteint le plateau des 30 buts en 2019-2020. L’ex-capitaine du Canadien de Montréal a ouvert le pointage tard au premier vingt et du même coup, confirmé la sixième campagne de 30 filets ou plus de sa carrière. D’ailleurs, il n’avait pas accompli ce fait d’armes depuis 2016-2017. L’Américain se trouve également à cinq points de son meilleur total (67) à vie dans le circuit Bettman.

Outre Fleury et Pacioretty, le nouveau venu Nick Cousins a fait parler de lui au Nevada. Obtenu du Tricolore lundi, il a touché la cible à ses débuts avec les Knights, devenant le sixième joueur de l’équipe à réussir pareil coup cette saison.

«Au premier engagement, avec tout ce voyage et le reste, ma tête tournait un peu, a-t-il admis au quotidien "Las Vegas Review-Journal". Par contre, je me sentais mieux à mesure que ça avançait et ce fut certes magnifique de contribuer, puisque ces gars-là jouent très bien.»