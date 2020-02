Il a fallu s’ajuster

Samuel Piette soutenait mardi que ce n’était pas une bonne idée d’amorcer le match d’hier avec pour objectif de jouer essentiellement défensivement. C’est pourtant ce qui s’est passé.

« Ce n’est pas l’approche qu’on voulait, mais il faut s’adapter au jeu, a-t-il admis avec le sourire. On a été défensifs parce qu’on n’a pas eu la même possession qu’eux, mais en même temps, on n’a rien laissé.

« On a été très solides durant tout le match, on a changé de système à quelques reprises, mais c’est vraiment dans les 10 dernières minutes que j’ai senti que Saprissa poussait beaucoup , a-t-il ajouté.

À sa première sortie montréalaise en 2020, on ne peut pas dire que l’Impact a gâté son public, mais c’est finalement le résultat qui compte.

« Pour le beau jeu et tout ce qu’il y a à peaufiner, on aura du temps durant la saison, a assuré Saphir Taïder. Le coach est arrivé il y a un mois, il ne faut pas trop lui en demander non plus. »

L’Impact a obtenu peu de chances de marquer, moins que lors de la rencontre précédente, mais Thierry Henry estime que son équipe aurait pu s’inscrire au pointage.

« On a trouvé nous aussi nos moments, on n’a pas su finir, comme eux. »

Bonne défensive

Intense en conférence de presse comme sur les lignes de côtés, l’entraîneur de Saprissa, Walter Centeno, a loué le jeu défensif montréalais.

« Nous devions marquer, mais en avons été incapables parce qu’ils ont joué un très bon match défensif même si nous étions en contrôle du match. »

Amar Sejdic, qui a obtenu un second départ de suite, a mis en exergue le boulot défensif accompli par l’équipe et soutient qu’il faudra maintenant trouver une façon de donner du tonus à l’attaque.

« Défensivement, je crois que nous avons bien couvert les espaces. La prochaine étape est de trouver la façon dont les trois joueurs axiaux peuvent combiner ensemble. »