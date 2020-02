La fois où Bob Gainey a brisé le coeur de Steve Bégin

«Il faut que tu sortes de l’avion. T’as cinq minutes pour prendre l’autobus.»

Pour Steve Bégin, la date limite des transactions évoque toujours la fin de son association avec le Canadien de Montréal. C’était précisément il y a 10 ans, soit le 26 février 2009.

Laissé de côté plus souvent qu'à son tour pendant que des jeunes comme Gregory Stewart lui étaient préférés, le Trifluvien de 31 ans avait été échangé aux Stars de Dallas en retour de l’énigmatique défenseur Doug Janik, qui a disputé un total de deux matchs avec le club montréalais.

Une semaine avant de conclure la transaction, le directeur général de l’époque, Bob Gainey, avait rencontré son vétéran pour discuter de son avenir.

«Je faisais du temps supplémentaire sur la glace et il m’a amené dans son bureau. Il m‘a dit : "j’aimerais te parler". Je pensais que j’avais été échangé, a-t-il raconté dans une entrevue présentée à la chaîne TVA Sports, mercredi soir.

«Je suis allé dans son bureau et il m’a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit: "je veux [être] à Montréal, mais je veux jouer. Je veux ravoir ma chance et me sentir important dans l’équipe!"»

Puis, après être monté à bord de l’avion en vue d’un match à Philadelphie, Gainey a annoncé la nouvelle à Bégin.

«Il m'a dit: "tu t’en vas à Dallas. Tu seras bien là-bas. On n’a plus de place pour toi ici". J'avais de la misère à parler, je pleurais.»

Le Québécois aura finalement inscrit deux points en 20 rencontres à Dallas, mais la formation texane a raté les séries éliminatoires.

Du respect pour Claude Julien

Cinq ans plus tôt, Gainey avait réclamé l’ailier au ballottage, des Flames de Calgary. L’entraîneur-chef de l’époque était Claude Julien.

«J’ai adoré Claude. C’est un bon entraîneur. Il est capable d’aller chercher le meilleur de ses joueurs, a souligné Bégin.

«Je l’ai eu [à Montréal] et à Boston. C’est une bonne personne. On est dur avec lui parce que c’est le patron, mais il n’y a pas juste lui là-dedans.»

Comme plusieurs, l’ancien des Foreurs de Val-d’Or est d’avis que Julien fait de son mieux avec l’effectif qu’il a sous la main.

«Donne-lui quelques morceaux de plus dans le puzzle et je te jure qu’il tournera l’équipe de bord.»