Le Tricolore pourra-t-il freiner Artemi Panarin?

Le Canadien de Montréal recevra les Rangers de New York, jeudi, au Centre Bell, et son principal objectif sera sans aucun doute de contenir l’attaquant Artemi Panarin.

L’attaquant russe vogue sur une séquence d’au moins un point à ses 10 derniers matchs, pendant laquelle il a récolté 14 points.

Celui qui revendique 85 points depuis le début de la saison, bon pour le quatrième rang des pointeurs de la Ligue nationale, contribue en grande partie au succès des Rangers.

La troupe de David Quinn est en plein cœur de la course aux séries éliminatoires. Elle se trouve à quatre points des Blue Jackets de Columbus et du dernier rang donnant accès à la phase d’après-saison. À leur avantage, les Blueshirts ont trois matchs en main sur les Jackets, en plus d’avoir remporté leurs quatre dernières parties.

Le portrait est un peu différent chez le Tricolore, qui voudra racheter sa plus récente défaite contre les Canucks de Vancouver subie mardi. Il avait laissé filer une autre avance de deux buts.

Les hommes de Claude Julien entament une série de trois matchs contre des équipes de la section Métropolitaine, séquence importante s’ils veulent conserver un mince espoir de participer aux séries.

La défensive des Rangers, avec Brady Skjei en moins, lui qui a été envoyé aux Hurricanes de la Caroline à la date limite des transactions, devra avoir Max Domi à l’œil. L’attaquant connaît de bons moments, car il a récolté six points lors de ses cinq derniers matchs.

À noter que l’équipe a annoncé mercredi que la saison du défenseur Victor Mete était terminée en raison d’une fracture du pied.

Les deux équipes se sont affrontées deux fois cette saison et chacune l’a emporté une fois. Max Domi avait d’ailleurs récolté trois points dans la défaite de 6 à 5 des siens en novembre dernier.