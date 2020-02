Les 25 ans de SPT

Le réputé studio de danse de Québec, Studio Party Time (SPT), souffle ses 25 bougies cette année, et pour célébrer cet anniversaire, Guildo Griffin et toute son équipe préparent une soirée mémorable le jeudi 5 novembre à l’Impérial Bell.

Fondé en 1995, SPT fera un clin d’œil aux années 90 avec Dance Mix 95. Les billets sont d’ailleurs déjà en vente pour cette soirée. Par ailleurs, les danseurs du SPT feront plusieurs apparitions au cours des prochains mois pour faire connaître le plaisir de la danse. Durant la semaine de relâche, les jeunes auront la chance de voir les performances de la troupe MARVL aux Galeries de la Capitale, le samedi 7 mars, entre 19 h et minuit, à l’occasion de l’événement Du Méga FUN. https://studiopartytime.com.

100 000 $ en santé mentale

Régis Labeaume, maire de Québec, et Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada, ont annoncé le 24 février dernier la création d’un fonds d’investissement en santé mentale au montant de 100 000 $ pour les jeunes de la région de Québec. Sun Life investira la somme de 75 000 $ sur trois ans et la Ville de Québec contribuera par un don de 25 000 $. Cet investissement découle de l’engagement pris en décembre dernier par M. Goulet, qui agissait à titre de président d’honneur du 9e Bal du maire de la Fondation Jeunes en Tête. Ce fonds, géré par la Fondation Jeunes en Tête, permettra d’intervenir et d’investir dans des domaines où les besoins sont les plus importants (sensibilisation, dépistage et intervention). Dans l’ordre habituel, sur la photo : Catherine Burrows, directrice générale adjointe de la Fondation Jeunes en Tête, Jacques Goulet et Régis Labeaume.

Bienvenue Antoinette-Vy

Toutes mes félicitations à Philippe Fait, thérapeute du sport agréé à la clinique Cortex, experte dans la prévention, la prise en charge et le traitement de la commotion cérébrale dans la région de Québec, et à sa conjointe Maryse Demers pour l’adoption de leur mignonne petite fille, Antoinette-Vy, âgée de 18 mois (photo). Philippe et Maryse sont présentement dans un orphelinat d’Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, où ils se sont rendus pour faire la connaissance d’Antoinette et procéder à son adoption. La petite famille sera de retour au Québec le 3 mars. Inutile de préciser que le couple de St-Antoine-de-Tilly est aux anges avec l’arrivée de leur fille qui pourra compter aussi sur son grand frère, Joshua, âgé de la vingtaine, et mamie Michelle qui piaffe d’impatience de la prendre dans ses bras.

Prix Reconnaissance

AXTRA, l’Alliance des centres-conseils en emploi, a souligné l’expertise et le savoir-faire de ses organismes membres à l’occasion de la remise des Prix Méritas 2020, le 19 février dernier. Trois lauréats ont été récompensés pour leur contribution au développement de l’employabilité au Québec, à l’occasion du colloque QUARIERA, qui réunissait plus de 350 professionnels du secteur. Karine Roussy a remporté le Prix Reconnaissance pour souligner son engagement et son dévouement à titre de directrice générale de l’organisme GIT Services-conseils en emploi situé à Québec. Karine Roussy est à la tête de l’organisme depuis maintenant 13 ans. Sur la photo, Karine Roussy (au centre) est accompagnée d’une partie de son équipe : Vanessa B.-Beaulieu, conseillère en communication et en développement (à gauche), et de Pamela Audet, conseillère en emploi et aux entreprises (à droite).

Anniversaires

Paul-Christian Nolin (photo), ex-attaché de presse du maire de Québec, Régis Labeaume... Josh Groban, chanteur américain, 39 ans... Chelsea Clinton, fille de Bill Clinton, 40 ans... Michel Forget, comédien et acteur (Lance et compte), 78 ans... Pierre Duchesne, 28e Lieutenant-gouverneur du Québec (2007 à 2015), 80 ans... Ralph Nader, ex-leader du mouvement pour la protection des consommateurs et candidat à la présidence des É.-U., 86 ans.

Disparus

Le 27 février 2019. Doug Sandom (photo), 89 ans, le batteur original du groupe The Who... 2017. Pierre Pascau, 78 ans, journaliste et animateur de radio québécois (CKAC et CKVL)... 2016. Claude Parent, 93 ans, architecte français... 2015. Leonard Nimoy, 83 ans, acteur américain (Spock dans Star Trek)... 2014. Gilles Trudel, ex-conseiller municipal de Québec sous Jean-Paul L’Allier... 2012. Chantal Jolis, 63 ans, animatrice de radio et journaliste... 2011. Duke Snider, 84 ans, ancien voltigeur des Dodgers, des Mets et des Giants... 2010. Madeleine Ferron, 87 ans, femme de lettres et auteure... 2009. Jean-Marie Poitras, 90 ans, homme d’affaires et ancien sénateur... 1986. Jacques Plante, 57 ans, l’instigateur du masque de gardien de but.