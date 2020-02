Les mesures de protection de la baleine noire renouvelées

OTTAWA – Les mesures pour protéger la baleine noire de l’Atlantique Nord seront sensiblement les mêmes cette année dans le golfe du Saint-Laurent.

Pêches et Océans Canada a cependant mentionné jeudi que des zones temporaires d’exclusion de pêche ont été étendues à la baie de Fundy afin d’éviter que les baleines s'empêtrent dans des filets ou dans des cordages de pêche.

Des navires devront aussi éviter de passer par une zone marine située au large du Nouveau-Brunswick appelée vallée de Shédiac.

Afin de permettre aux pêcheurs de crabe des neiges de la Péninsule acadienne, de la baie des Chaleurs et du détroit de Northumberland de commencer le plus tôt possible à pêcher, le gouvernement fédéral a accordé un contrat de près de 600 000 $ à un brise-glace. Cette mesure a comme but de permettre aux pêcheurs d’attraper le plus de crabes possible avant l’arrivée des baleines noires de l’Atlantique Nord dans le golfe.

La vitesse obligatoire limitée à 10 nœuds a été rétablie dans l’ouest du golfe du Saint-Laurent.

Ottawa a aussi mentionné qu’elle fera appel à un drone et à un planeur acoustique sous-marin durant une partie de la saison pour la surveillance du golfe.

«Depuis 2017, notre gouvernement a adopté de nouvelles mesures visant à protéger cette espèce, et nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés avec leur mise en œuvre. Ces nouvelles mesures s'appuient sur ces travaux et s'inspirent des recherches et des technologies les plus récentes», a affirmé la ministre des Pêches et des Océans, Bernadette Jordan.

Ces mesures sont en vigueur d’avril à novembre, mais pourraient être modifiées en fonction du déplacement des baleines noires.

Il ne reste environ que 400 individus dans le monde de cette espèce en voie de disparition.