Les retraités de MABE remportent une bataille

Les retraités québécois du fabricant d'électroménagers mexicain MABE pourront intenter un recours collectif contre leurs ex hauts dirigeants pour récupérer les 68 millions $ de leur fonds de pension, a tranché la Cour d’appel du Québec vendredi dernier.

« C’est une bonne nouvelle. Plus d’une cinquantaine de “Bafoués de MABE” étaient présents la semaine dernière à la Cour d’appel pour entendre ça », a partagé au Journal Michel Morin, dernier président du local syndical d’Unifor dans l’usine.

Pour les 1500 retraités et travailleurs licenciés de MABE, cette victoire redonne espoir de revoir un jour la couleur de l’argent de leur fonds de pension amputé de 35 % et de leurs assurances collective et vie six ans après la fermeture de l’usine et sa faillite.

Plaidoyer « in english »

Vendredi, après « un plaidoyer 100 % en anglais » des avocats de MC Commercial, les 54 ex-travailleurs de MABE présents ont eu droit à toute une surprise quand les trois juges ont décidé de trancher la cause... avant même d’avoir entendu leurs avocats.

« Je crois que les juges ont trouvé le plaidoyer de l’avocat de MC Commercial un peu long, a observé Michel Morin, qui n’en revient toujours pas. Ils ont tranché assez vite. »

Résultat, le tribunal a rejeté l’appel de MC Commercial qui voulait empêcher les retraités de MABE d’intenter un recours collectif pour ravoir leurs 68 millions $.

À partir de ce verdict, MC Commercial a 60 jours pour dire s’il demandera de porter ou non ce jugement devant la Cour suprême du Canada.

Parcours du combattant

Ce n’est pas la première fois que les retraités de MABE remportent leur cause devant les tribunaux ces dernières années.

En 2016, le Tribunal administratif du travail (TAT) leur avait donné raison en reconnaissant que les compagnies MABE Canada (en faillite) et MC Commercial (en activités) sont bel et bien le même et unique employeur.

Deux ans plus tard, MC Commercial, qui avait porté cette décision en appel, avait perdu en Cour d’appel du Québec.

Aujourd’hui, malgré ces victoires à l’arraché, le porte-parole des « Bafoués de MABE », Michel Morin, en veut toujours au géant américain General Electric (GE) qu’il accuse de n’avoir rien fait pour soutenir les travailleurs qui se sont fait saigner leurs retraites.

« GE détient toujours 48 % des parts de MABE, alors pour nous GE a sa part de responsabilité », insiste celui qui demande toujours aux Québécois de boycotter les marques GE, Hotpoint et McClary pour appuyer sa cause jusqu’au bout.

Jointe par Le Journal, hier, la direction de MABE, qui est l’actionnaire majoritaire de MC Commercial, n’a pas répondu à nos demandes d’entrevues.

► L'an dernier, les revenus de la mexicaine MABE ont dépassé les 3,28 milliards $ US, en hausse de 210 millions $, ou 7 %, comparativement à 3,07 milliards $ US en 2018.

L’usine MABE

1939-45 : Usine de chars d’assaut du gouvernement canadien

1948 : GE l’achète pour faire des électroménagers

1977 : Prend le nom de Camco

2005 : MABE achète Camco

2014 : Faillite de MABE Canada

2019 : Le Cirque du Soleil s’installe dans une portion de l’ex-usine

Source : Mémoire présenté par Mabe Canada inc. concernant l’étude du projet de modernisation de la rue Notre-Dame)