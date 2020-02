L’ex-maire de Baltimore condamnée à trois ans de prison pour fraude

Washington | L’ancienne maire de Baltimore, une ville de la côte est des États-Unis, a été condamnée jeudi à trois ans de prison pour des malversations impliquant des livres pour enfants de sa conception.

Catherine Pugh, une démocrate afro-américaine de 69 ans, a également été condamnée à restituer environ un million de dollars, selon un communiqué du procureur fédéral du Maryland.

Elle avait plaidé coupable à l’automne de fraude et évasion fiscale, notamment, pour avoir gagné des centaines de milliers de dollars en vendant ses livres éducatifs à des entités locales auxquelles elle était liée, parfois sans les livrer.

«J’accepte toute la responsabilité», a déclaré l’ancienne élue dans une vidéo transmise à la justice et diffusée par les médias locaux, dans laquelle elle regrette avoir terni «l’image» de Baltimore, une ville portuaire minée par les problèmes sociaux et dont la réputation a déjà été entachée par plusieurs scandales de corruption.

«Je n’ai toujours pas entendu d’explication qui tienne», a rétorqué jeudi la juge Deborah Chasanow en prononçant la sentence. «Ce n’était pas une petite faute, une erreur de jugement, c’est devenu une très grosse fraude», a-t-elle assené, selon des propos rapportés par le Baltimore Sun.

Le quotidien avait fait éclater le scandale en mars 2019 en révélant que le réseau de santé de l’Université du Maryland (UMMS) avait payé 500 000 dollars entre 2012 et 2018 pour l’achat d’exemplaires des livres de Mme Pugh, alors qu’elle faisait partie de son comité de direction.

Après avoir dénoncé une «chasse aux sorcières», la maire avait admis fin mars une «regrettable erreur» et remboursé une partie de l’argent.

Mais d’autres contrats avaient ensuite été mis au jour. La compagnie d’assurances Kaiser Permanente a notamment confirmé avoir payé plus de 100 000 dollars pour l’achat de livres entre 2015 et 2018. Or, Kaiser avait remporté en 2017 un contrat de 48 millions de dollars pour la couverture santé des employés municipaux de Baltimore.

Mme Pugh, élue maire de Baltimore en 2016 avec l’ambition d’endiguer la criminalité dans cette ville parmi les plus violentes du pays, avait finalement démissionné en mai.