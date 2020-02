Like-moi ! fait ses adieux

Oh. My. God. Like-moi ! est officiellement terminé. Marc Brunet a ponctué la cinquième et dernière saison du populaire rendez-vous humoristique de sketches qui permettront aux téléspectateurs de saluer ses personnages phares en bonne et due forme.

Offerts en primeur sur Club illico avant d’être diffusés à Télé-Québec plus tard cette année, les 12 nouveaux épisodes de Like-moi ! ramènent le gourou de l’amour Maxime Seduce De Angelo (Adib Alkhalidey), la coach de vie Mahée-Mitsou (Marie-Soleil Dion), la productrice de films pornos Caresse Dubois (Karine Gonthier-Hyndman) et — bien entendu — la maquilleuse/youtubeuse Gaby Gravel (Florence Longpré).

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Les parodies de téléréalité Je choisis Jonathan et Filles de club (avec Jazelle, Stacy et... Fellatia) renaissent également le temps d’un ultime tour de piste.

Marc Brunet tenait à donner à chaque personnage « son petit moment », histoire de satisfaire les attentes du public qui regarde l’émission depuis ses débuts remarqués en 2016, mais également à exaucer les vœux des comédiens.

« C’était important pour moi aussi, ajoute l’auteur au téléphone. J’ai quand même écrit pour eux pendant cinq ans. »

Photo courtoisie

Comédiens reconnaissants

C’est en regardant la dernière saison de Like-moi ! qu’on remarque à quel point l’émission a transformé la carrière d’un petit groupe de jeunes acteurs. En 2015, peu de gens connaissaient Katherine Levac, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Guillaume Lambert et Florence Longpré. Aujourd’hui, leurs noms apparaissent un peu partout.

Les principaux intéressés sont extrêmement reconnaissants envers Marc Brunet. Ils saluent d’ailleurs l’audace du créateur dans l’épisode 12, une conversation de groupe aux allures de post-mortem.

« C’est la première personne qui m’a approché pour jouer autre chose qu’un Arabe », déclare notamment Adib Alkhalidey.

Photo Agence QMI, Éric Carrière

En entrevue au Journal, l’auteur des Bobos et de 3600 secondes d’extase confie avoir été « très touché » d’entendre ces témoignages.

« J’avais toujours travaillé avec des gens très établis et très connus. Avec Like-moi !, j’avais l’opportunité de donner une plateforme à plusieurs nouveaux visages. J’en étais conscient. Aujourd’hui, je suis très fier de voir jusqu’où l’émission a mené tout ce beau monde. »

Les influenceurs

De retour de vacances, Marc Brunet a commencé à écrire sa nouvelle série : une comédie gravitant dans l’univers des influenceurs qui atterrira sur l’Extra d’ICI Tou.tv l’an prochain.

« C’est branché d’une autre façon sur l’actualité. C’est très culture populaire. »

Pour s’inspirer, l’auteur a commencé à suivre plusieurs influenceurs.

« Ce n’est pas la chose la plus captivante au monde, mais en même temps, c’est très, très drôle... pour des raisons pas toujours volontaires des influenceurs. »